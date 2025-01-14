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İzmir metrosu alarm veriyor

İzmir’de her yağmur sonrası aynı manzaralar yaşanıyor. Yağışların ardından kentin farklı noktalarındaki metro durakları adeta su altında kalıyor. Vatandaşlar, yaşanan bu durum nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiriyor.

ÖZEL HABER AYSUN GÜLER

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir metrosu alarm veriyor

İzmir'de her yağışın ardından aynı sorun ortaya çıkıyor. Yağışlar ile birlikte yeraltındaki metro istasyonlarını sular basıyor. Duvarlardan sağanak gibi akan su damlaları vatandaşları tedirgin ediyor. Yine yağışlar sonrası Çankaya Metro durağındaki bu manzara, şehrin altyapı sorunlarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirileri bir kez daha gündeme getirdi.

İzmir metrosu alarm veriyor

VATANDAŞ MAĞDUR

Metro istasyonlarında ortaya çıkan su akıntıları, İzmirlileri mağdur etmeye devam ediyor. Vatandaşlar, her sağanak sonrası aynı manzarayla karşılaşmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirse de hala bir çözüm bulunmuş değil.

'BU DURUM BİZİ KORKUTUYOR

KAMU güvenliği açısından ciddi riskler oluşturan bu duruma karşı İzmirliler altyapının acilen yenilenmesini talep ediyor. Çankaya Metrosu'nda su akıntıları ile ilgili konuşan bir vatandaş, "Şu an dışarıda yağmur yok ancak, duvarlardan sular akıyor. Bu durum beni ve birçok kişiyi korkutuyor. Yürüyen merdivenler, asansörler tehlike saçarken her yağışta bu duruma maruz kalmamız endişemizi daha çok artırıyor" diyor.

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