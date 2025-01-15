Ailesi ’kendisini korumayı öğrenir’ düşüncesiyle spora başlattığı Hatice, şampiyon oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı Milli Sporcu Bursu'ndan yararlanarak 2024 yılınd Psikoloji Bölümü'nü kazanan Hatice Pınar Yiğitalp (18), 4 yaşındayken cimnastiğe başlayarak sporla tanıştı. Çocukluğundan beri spordan hiç kopmayan Yiğitalp, 3 yıl cimnastik yaptıktan sonra ailesinin isteğiyle tekvandoya yöneldi. Ali-Sevilay Yiğitalp çiftinin, 'Kızımız, hem spor yaparak sağlıklı olur hem de kendini korumayı öğrenir' düşüncesiyle tekvandoya yazdırdığı Yiğitalp, kısa sürede yeteneğini kanıtladı. Yiğitalp, 8 yaşında katıldığı hayatının ilk şampiyonasında adını zirveye yazdırarak Ege bölge şampiyonu oldu.

CİMNASTİĞİN ÇOK FAYDASI OLDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hatice Pınar Yiğitalp, Ankara'daki Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun kendisine büyük moral verdiğini söyledi. Haftanın 4 günü çift, iki günü ise tek antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yiğitalp, ülkemize uluslararası alanda madalya kazandırmak istediğini ifade etti. Yiğitalp, "Spora, henüz 4 yaşında bir çocukken cimnastikle başladım. İyi ki de öyle olmuş. Cimnastik sayesinde vücudumun esnek olması ve antrenman temposuna alışık olmam, tekvandoda başarıya ulaşmamı kolaylaştırdı. Babam, eskiden karate yapmış. Ben çocukken, tekvandoya başlamamı da en çok o istemiş. Tekvandoyu ben de çok seviyorum. Zaten sevmediğiniz hiçbir sporda başarılı olamazsınız" diye konuştu.