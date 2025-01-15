Dünyanın hiçbir yerinde yok! Sadece İzmir’de keşfedildi

Sonuç olarak İzmir'den "'Volvariella izmirensis' dünya için yeni bir tür olduğunu ve bu coğrafyada yetiştiğini belirledik. Belirlediğimiz bu mantarı dünyaca ünlü bir uluslararası dergi olan 'Phytotaxa'da, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü destekleri ile 7 Ocak'ta yayımlanarak literatüre kazandırıldı."

Türkiye'nin mantar başta olmak üzere bitki ve hayvan gibi çok zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayan Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, bu gibi çalışmalarla sahip olunan biyolojik zenginliklerin kayıt altına alınmasının son derece önemli olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Kaygusuz, yapacakları çalışmalarla dünyaya yeni türleri kazandırmayı hedeflediklerini de dile getirdi.