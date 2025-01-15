Dünyanın hiçbir yerinde yok! Sadece İzmir’de keşfedildi

ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Almanya'nın Goethe Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği araştırmaları sırasında İzmir, Denizli ve Burdur'da üç yeni mantar türünü keşfederek bilim dünyasına kazandırdı. 2010-2022 yılları arasında bu üç ilde toplanan mantar örnekleri üzerinde detaylı araştırmalar yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Kaygusuz, "İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi ile Bayındır ilçesinde kavaklık alanlardan mantar örnekleri topladık. Toplanan mantarları incelendi ve daha sonra keşfedilen yeni mantar türüne İzmir'e atfen 'Volvariella İzmirensis' ismi verildi" diye konuştu.