İzmir’den Nijer’e iyilik köprüsü

İZMİR Bergama Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 'Dünyayı İyilikle Kapsıyoruz Projesi' kapsamında, Afrika kıtasının batısında yer alan Nijer Cumhuriyeti'ndeki görme engelliler okuluna yardım eli uzatıyor.

TEKNOFEST BİRİNCİSİ

16 Ocak'ta Nijer Görme Engelliler Okulu'nu ziyaret edecek Bergamalı ekip, kendi atölyelerinde hazırladıkları tangram ve zeka küplerinin yanı sıra gönüllülerin desteğiyle temin ettikleri beyaz bastonlarla çocukların hayatlarına dokunacak. Proje Bergama BİLSEM Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun liderliğinde, Biyoloji Öğretmeni Fuat Alıcı'nın koordinatörlüğünde, 14 yaşındaki öğrenci Taha Arben Vurgun ile öğretmenler Seda Keskin Vurgun, Elif Büyüktopbaş ve Ahmet Büyüktopbaş'ın desteğiyle hayata geçirildi. Sözer Vurgun, "Biz hangi ülkeye gideceksek o ülkeye özel haritalar yapıyoruz" diye konuştu. Taha Arben Vurgun'un TEKNOFEST 2022'de Türkiye 1'incisi olduğunu hatırlatan Sözer Vurgun, "Bütün çocukların oynayabileceği zeka küpleri üretti" dedi.