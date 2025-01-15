Kale gibi uyuşturucu evi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında Yunus ve sokak timlerinin de bulunduğu 65 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik Yenişehir semtinde operasyon düzenledi. Ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Bazı evlere, kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Evlerden birinin önündeki aydınlatma direğinde şüphelilerin kamera düzeneği kurduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan A.T., M.O., H.O, ve C.B. isimli kişilerin eve polisin baskınına karşı önlem amaçlı arda arda dört çelik kapı yaptırdığı ve kapılardan en son eve giriş kapısının arkasına da yine polisin koç başı ile kırmasını geciktirmek için dört adet demir bariyer koydurduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yakalanan zanlılardan ikisinin keman ustası olduğu ve sahnelerde keman çaldığı öğrenildi.