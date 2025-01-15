Kurtlar vadisi Torbalı!

İçişleri Bakanlığı'nın 37 ilde suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlediği 'Kafes 18' operasyonu kapsamında İzmir'de tutuklanan örgüt lideri İnanç Meçul'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi için iddianame hazırlandı.

Kendini 'Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Dayanışma Derneği Torbalı Şube Başkanı' olarak tanıtan çete elebaşı İnanç Meçul ile örgüt üyeleri hakkında 24 yıldan 38 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Mafya dizisi Kurtlar Vadisi'ndeki gibi kendilerine devlet görevlisi süsü veren örgüt üyelerinin, telsiz ve çakarlı araçlarla dolaşıp hedef seçtikleri kişilerden 'Sana ceza kestim' diyerek tehdit ve yağma ile para aldıkları tespit edildi.