Ege’nin Maldiv’i Garip adası satıldı

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Garip Adası satıldı. Ege'nin doğa harikası yerlerinden biri olarak gösterilen Garip Adası'nın yeni sahibi belli oldu. Fİ Yapı tarafından 15 yıl önce satın alınan Garip Adası, imar durumunun iptal edilmesi üzerine 1 milyar 73 milyon liraya satışa çıkartıldı. Ancak değerine satış gerçekleşemedi. Bunun üzerine firma borçlarını ödemek için bir inşaat firmasıyla satış anlaşması yaptı. Buradan gelecek gelirle şirketin borçları ödenecek.

DUYURU YAPILDI

Konu ile ilgili Fİ Yapı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı duyuru şöyle: "535.000.000 TL'ye ada icradan satışa çıkartılmıştır. Bu bedele satıldığı takdirde şirketimizin borçları tasfiye edilemeyecekti. Bu sebeple Garip Adası'nın çok daha yüksek bedelle satış vaadi sözleşmesi yapılarak, tüm kamu, şirket ve şahıs borçlarının tasfiye edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." Garip Adası'nın yeni sahibi TRG Yapı İnşaat, adada nasıl bir projeyi hayata geçireceğiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak, adanın turizm ve yatırım açısından cazip bir bölge olması, ilerleyen dönemlerde burada yeni projelerin hayata geçirilebileceğine işaret ediyor. Adanın doğal güzelliklerinin korunup korunmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Çevreciler, Garip Adası'nın doğal yapısının bozulmaması için projelerin titizlikle hazırlanması gerektiğini savunuyor. Öte yandan resmi satış 22 Ocak tarihinde yapılacak.