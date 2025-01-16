Salepçioğlu’na ‘kooperatif’ çözümü

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda bulunan tarihi Salepçioğlu İş Hanı'nda, ihale sorunu kooperatifleşme ile çözülüyor. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından inşası 1970 yılında başlatılan ve 1972 yılında yapımı tamamlanan iş hanında 169 esnaf ve yaklaşık 600 çalışan bulunuyor.

'HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ'

İzmir'in önemli simgelerinden biri olan Salepçioğlu İş Hanı'nda yeni bir ihale süreci başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve 70'e yakın esnafın faaliyet gösterdiği iş hanı, daha önce 'yapım veya onarım karşılığı kiralama' modeliyle ihaleye çıkarılmış, ancak esnafın karşı çıkmasıyla iptal edilmişti. 22 Ocak tarihine ertelenen ihale hakkında Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. 22 Aralık'ta Salepçioğlu Esnaf Yapı Kooperatifi'ni kurduklarını dile getiren Bilici, "Teminatlarımızı yatırdık, gerekli belgelerimizi eksiksiz şekilde hazırladık ve şu an her şey hazır. 22 Ocak'ta Ankara'da yapılacak olan ihaleye katılmak için hazırız. İhale, açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ve biz de esnaf olarak bu ihaleye katılacağız. Bu süreçte hakkımızı savunacağız, çünkü bizlerin burada bulunan esnaf olarak yasal hakkımız var" diye konuştu.

Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici

'KEMERALTI ESNAFIMIZI KORUYACAĞIZ'

Salepçioğlu İş Hanı esnafı olarak, yıllardır çalıştıkları tarihi binayı korumak istediklerine dikkat çeken Bilici, "Burada esnaf ve ailelerini de sayarsak binlerce insan buradan ekmek yiyor. Biz bu ihaleyi alacağımıza inanıyoruz" dedi. Kooperatif ile esnafın güçlendiğini ve yalnız olmadığını da söyleyen Bilici, esnafın hakkını daha güçlü savunacaklarını dile getirdi. Bilici son olarak "Hiçbir esnaf arkadaşımız mağduriyet yaşamayacak. Biz kendimiz için değil Kemeraltı esnafı için haklarımızı koruyacağız" açıklamasını yaptı.