  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Eski eşten şoke eden hamle! Sahte kimlikle kızını kaçırdı

Eski eşten şoke eden hamle! Sahte kimlikle kızını kaçırdı

İzmir'de Erhan Akıncı, boşandığı eşi Gülzar Hasanova’nın 3,5 yaşındaki kızı Galia Mia Akıncı’yı sahte kimlik kullanarak Azerbaycan’a kaçırdığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Yeni Asır’a konuşan Akıncı, “Türk makamları bana yardım etsin. Kızıma kavuşmak istiyorum” dedi.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Eski eşten şoke eden hamle! Sahte kimlikle kızını kaçırdı

İzmir'de yazılım şirketi sahibi iş insanı Erhan Akıncı, Bornova'da özel bir klinikte doktorluk yapan ve bir süre önce boşandığı eşi Gülzar Hasanova'nın 3,5 yaşındaki kızı Galia Mia Akıncı'yı sahte kimlikle Azerbaycan'a kaçırdığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Yeni Asır'a konuşan baba Erhan Akıncı, "Eski eşim, nüfus idaresinden eski kimliği ile kızımızın pasaportunu teslim almış" dedi.

YARDIM İSTİYORUM

Eski eşinin yeni kimliği çıktığı için eskisinin hükmünün olmadığını ve geçersiz olduğunu belirten Erhan Akıncı, "Yeni kimlik bende olduğu için, kaybolduğunu ileri sürdüğü kimliği bulup onunla çocuğumu yurt dışına kaçırmıştır. Ben Türk makamlarından ve Azerbaycan Başkanı İlhan Aliyev'den yardım istiyorum. Çocuğuma kavuşmak, onu koklayıp kucağıma yeniden almak istiyorum. O daha çok küçük, ensiz büyümesini istemiyorum" diye konuştu.

Eski eşten şoke eden hamle! Sahte kimlikle kızını kaçırdı

ÖLÜM TEHDİDİ

Erhan akıncı, "Eski eşim, hakkındaki iddialar sonrası açtığım davalarda hapis ve para cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin belirlediği görüş gününde kızıma ulaşamadım. Daha önce vücudundaki morlukları fark ettiğimde darp edildiğini düşünerek suç duyurusunda bulunmuştum. Ancak gerçekte, k��zımı yurt dışına kaçırdığını öğrendim. Eski eşim Dr. Hasanova, kızımızla birlikte izini kaybettirdi ve Azerbaycan'da ailesinin yanına kaçtı. Nüfus idaresinden, kaybolduğu iddia edilen eski ve geçersiz bir kimlikle alınan pasaport da geçersizdir" ifadelerini kullandı. Eski eşinin ağabeyi olan kayınbiraderi Nicat Hasanova'nın tehditlerine maruz kaldığını belirten baba Erhan Akıncı "Seni öldürürüz, Azerbaycan'a gelme" şeklinde tehditlerde bulunuyorlar. Azerbaycan makamlarına ihbarda ve şikayette bulundum' diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA