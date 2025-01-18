Emirhan’ın öldüğü kazada verilen cezaların gerekçeleri açıklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz Arzu Döş'ün (42), otomobille Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp, park halindeki servis otobüsüne sıkıştırarak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili görülen davada verilen cezaların gerekçeleri açıklandı.

Döş'ün araç kullanmayı bilmemesine rağmen, sürücü belgesiz olarak şehir içinde ve yaya trafiğinin olduğu yerde araç kullandığı için kazanın meydana geldiğinin belirtildiği kazada, 'Taksirle öldürme' suçunu işlediğine hükmedildi. Servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal da iddianamede sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.