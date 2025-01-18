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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki İzmir Büyükşehir Belediye itfaiye eri alımı için şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Yaş ve boy şartı var mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 154 itfaiye eri alımı yapılacak. İlanda başvuru şartları ve başvuru tarihleri de yerini aldı. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımına ilişkin merak edilenler...

İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
 Türk vatandaşı olmak.
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
 İlan edilen itfaiye eri kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü Belediyemizce yapılacaktır,
 Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince itfaiye eri kadrolarına başvuran adaylar için en az (B veya C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 itfaiye eri alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, www.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi.
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).
d) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
g) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

24.02.2025 tarihinden 28.02.2025 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca/İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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