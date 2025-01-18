İzmir’de elektrik kesintisi 18 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
11:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Beyköy
Atatürk
Aktepe
Kurudere
Palamutçuk
Çamlık
Çiftlikköy
Halıköy
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Göksu
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Bozköy
9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Soğukpınar
11:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman
9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür
13:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür İnönü
9:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Buruncuk
11:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çaylı
Emirli
Alaşarlı
Kızılcaavlu
Yeşilköy
11:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı