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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 18 Ocak Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 18 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte 18 Ocak Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 18 Ocak Cumartesi

11:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Beyköy
Atatürk
Aktepe
Kurudere
Palamutçuk
Çamlık
Çiftlikköy
Halıköy

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Göksu

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Bozköy

İzmir’de elektrik kesintisi 18 Ocak Cumartesi

9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Soğukpınar

11:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Karaman

9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür

13:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Gümüldür İnönü

9:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Buruncuk

11:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çaylı
Emirli
Alaşarlı
Kızılcaavlu
Yeşilköy

11:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı

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