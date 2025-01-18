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Haberler İzmir İzmir'de suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı

İzmir'de suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlayan ve nitelikli yağma suçu işleyen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basıldı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayan ve nitelikli yağma suçları işleyen suç örgütünü belirledi. Yapılan çalışmaların ardından ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı

Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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