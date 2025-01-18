Özel’e kuzeninden sert tepki: Menemenliler satılık değil

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin TBMM'deki grup toplantısında Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon ile ilgili konuşurken CHP'nin İzmir'de AK Parti'nin kazandığı Menemen Belediyesi ile ilgili söylemlerine bu ilçedeki kuzeninden tepki geldi. Kuzeni Rasim Yiğit Özge, "Menemenliler satılık değildir" dedi.

ŞİDDETLE KINADI

CHP lideri Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonu savunurken, İzmir'in Menemen ilçesinde yaşanan bir tartışmaya da değindi. Özel, "Menemen'i alamamak pahasına, genel seçimde yüzde 60 aldığımız Menemen'de kendi belediye başkanımızı soruşturma başlamadan önce partiden atmış partiyiz. 4 milyarlık varlık satıldı, seçim rüşveti diye dağıtıldı" şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, Menemenli kuzeni Rasim Yiğit Özge tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Özge, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Menemenliler satılık değildir. Videoda görülen ifadelerde 'arsa satışlarından elde edilen 4 milyar TL seçim rüşveti olarak dağıtıldı' diyor. Yani Menemenlilerin oyları 4 milyar TL karşılığında satın alınmış öyle mi?" dedi. Özge, ayrıca Özel'in açıklamalarını "şiddetle kınadığını" belirtti. Rasim Yiğit Özge şöyle söyledi: "Seçimi kaybedenler, halkı suçlamak yerine kendi hatalarını görmeli. Menemen halkı kararını verdi ve bu kararı küçümseyenlere de cevabını kesinlikle verecektir."

'ARTIK MİTİNG YAPMAYIN'

Öte yandan Özgür Özel'e CHP içinden de bazı tepkiler geldi. CHP'Li eski Sincan Belediye Başkanı Aziz Gürsoy, "Daha fazla halkı aldatıp miting falan yapmayın" dedi.