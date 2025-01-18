Umuda yolculuk ölümle bitti! Ege Denizi’nde göçmen dramı

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bir kısmı denize düştü. Türk askerleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatılırken fiber karinalı lastik bot içerisinde ve deniz yüzeyinde bulunan 18 düzensiz göçmen ve 13 çocuk kurtarıldı. Ayrıca 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Denizde 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

CESETLERİNE ULAŞILDI

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin verdiği ilk bilgiler doğrultusunda 4 düzensiz göçmenin kayıp olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye ilave olarak Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi, 3 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği kurtarma faaliyetleri sonucunda 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine daha ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

ÖLÜME SÜRÜKLENEN 40 KA��AK KURTARILDI

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açıklara sürüklenen ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik botlar içerisinde bulunan 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı gün Çeşme ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen de yine ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkartılan toplam 40 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.