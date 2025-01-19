İzmir’de elektrik kesintisi 19 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK PAZAR
10:00 - 13:00 ALİAĞA / İZMİR
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Yukarı Şehitkemal
Mimar Sinan
Fatih
10:00 - 13:00 MENEMEN / İZMİR
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
9:00 - 17:00 ÖDEMİŞ / İZMİR
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI )
Hacıhasan
Yılanlı
9:00 - 17:00 TORBALI / İZMİR
TORBALI / İZMİR
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