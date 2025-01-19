İzmir’de elektrik kesintisi 19 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 OCAK PAZAR

10:00 - 13:00 ALİAĞA / İZMİR

B. Hayrettin Paşa

Yukarı Şehitkemal

Mimar Sinan

Fatih

10:00 - 13:00 MENEMEN / İZMİR

Hatundere

9:00 - 17:00 ÖDEMİŞ / İZMİR

Kemer ( KEMER PARNALI )

Hacıhasan

Yılanlı

9:00 - 17:00 TORBALI / İZMİR

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