İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynayanlara yönelik çalışma başlattı. Banka ve telekomünikasyon şirketleriyle yapılan yazışmalar sonucu tespit edilen şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinin yaklaşık 378 milyon TL olduğu, paranın kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 17 Ocak'ta İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Sakarya, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alınınken, ev ve iş yerlerindeki aramalarda 33 dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.