İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 20 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇEŞME MUSALLA
20.01.2025 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BALLIKUYU
20.01.2025 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
20.01.2025 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖKTEPE
20.01.2025 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAZANLI, CEVİZALAN
20.01.2025 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL
20.01.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜLBAHÇE
20.01.2025 saat 09:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA YAĞCILAR
20.01.2025 saat 09:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.