Saygılı’dan CHP’ye sert yanıt: AK Parti’den ilham alsınlar

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "CHP'nin siyasetteki yaklaşımı, maalesef bilgiden uzak açıklamalar yapmaktan öteye gidemiyor. İş bilmiyorlar, kamu yönetiminden anlamıyorlar. Son 22 yılda İzmir'e toplamda 449 milyar TL kamu yatırımı yapan bir hükümete eleştiride bulunmadan önce CHP'li yerel yöneticilerin aynaya bakmaları gerekiyor. Baksınlar ki hayallerini bile göremeyecekleri eser ve hizmetleri gerçekleştiren AK Parti'den ilham alsınlar" dedi.

"OTOGARIN HALİ ORTADA"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Halkapınar-Otogar Metro Projesi ve 2. Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin söz konusu yatırımlarla ilgili açıklamalarını eleştiren Saygılı, "CHP'nin siyasetteki yaklaşımı, maalesef bilgiden uzak açıklamalar yapmaktan öteye gidemiyor. İş bilmiyorlar, kamu yönetiminden anlamıyorlar. Bir projeyi tartışırken asıl önemli olan bedelinden çok yatırım programına alınmış olmasıdır.

Geçmişte Konak Tüneli, İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı, çevre yolları, hastaneler, gençlik merkezleri, stadyumlar ve adalet sarayları gibi İzmir'e değer katan projelerin tamamı, merkezi hükümetimiz tarafından önce yatırım programına alınmış ve ardından başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçte projelerin maliyetinin tartışılmasının hiçbir anlamı yoktur. Memuruna, işçisine bile doğru düzgün ödeme yapamayan sınırlı zekaların bunu anlamasını beklemiyor, meseleyi kamuoyuna anlatıyoruz" diye konuştu.