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İzmir'de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte İzmir'in konut satış rakamları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçtiğimiz yıl konut satışlarında yüzde 22,8 oranında artış yaşandı. 2024 yılında yabancılara 381 konut satılırken en fazla konut satışı ise Buca'da gerçekleşti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte İzmir’in konut satış rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %22,8 artarak 80 bin 398 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte İzmir’in konut satış rakamları...

İZMİR'DE 2024 YILINDA 21 BİN 389 KONUT İLK DEFA SATILDI
İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı geçen yıla göre %20,5 artarak 21 bin 389 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,6 olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE 2024 YILINDA 59 BİN 9 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yıla göre %23,7 artarak 59 bin 9 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73,4 oldu.

İZMİR'DE 2024 YILINDA İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 10 BİN 449 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İzmir'de ipotekli konut satışları geçen yıla göre %3,8 artarak 10 bin 449 oldu. 2024 yılında satışı yapılan konutların %13,0'ı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte İzmir’in konut satış rakamları...

İZMİR'DE 2024 YILINDA YABANCILARA 381 KONUT SATILDI
İzmir'de 2024 yılında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yıla göre %48,4 azalarak 381 oldu.

Ülkemiz genelinde ise yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,6 olarak gerçekleşti. 2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ
İzmir'de 2024 yılında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 9 bin 470 konut satılırken Buca'yı 8 bin 702 konut satışı ile Menemen, 7 bin 197 konut satışı ile Karşıyaka, 7 bin 163 konut satışı ile Torbalı, 4 bin 960 konut satışı ile Karabağlar, 4 bin 621 konut satışı ile Konak, 4 bin 540 konut satışı ile Çiğli, 4 bin 526 konut satışı ile Bornova, 3 bin 132 konut satışı ile Bayraklı ve 2 bin 622 konut satışı ile Seferihisar takip etti.

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