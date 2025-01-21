İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte İzmir’in konut satış rakamları...

İZMİR'DE 2024 YILINDA 21 BİN 389 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı geçen yıla göre %20,5 artarak 21 bin 389 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,6 olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE 2024 YILINDA 59 BİN 9 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yıla göre %23,7 artarak 59 bin 9 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73,4 oldu.

İZMİR'DE 2024 YILINDA İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 10 BİN 449 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de ipotekli konut satışları geçen yıla göre %3,8 artarak 10 bin 449 oldu. 2024 yılında satışı yapılan konutların %13,0'ı ipotekli satış olarak gerçekleşti.