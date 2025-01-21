İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte İzmir’in konut satış rakamları...

İZMİR'DE 2024 YILINDA YABANCILARA 381 KONUT SATILDI
İzmir'de 2024 yılında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yıla göre %48,4 azalarak 381 oldu.
Ülkemiz genelinde ise yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,6 olarak gerçekleşti. 2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.
KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ
İzmir'de 2024 yılında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 9 bin 470 konut satılırken Buca'yı 8 bin 702 konut satışı ile Menemen, 7 bin 197 konut satışı ile Karşıyaka, 7 bin 163 konut satışı ile Torbalı, 4 bin 960 konut satışı ile Karabağlar, 4 bin 621 konut satışı ile Konak, 4 bin 540 konut satışı ile Çiğli, 4 bin 526 konut satışı ile Bornova, 3 bin 132 konut satışı ile Bayraklı ve 2 bin 622 konut satışı ile Seferihisar takip etti.
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