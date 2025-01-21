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Haberler İzmir İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u silahla öldüren sanık Serdar Karamus'un yargılandığı davada talihsiz kadının iş arkadaşı tanık olarak dinlendi.

AA

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İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Karamus, maktul Gözde Karamus'un babası Yüksel Madi, annesi Gülhan Madi ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada maktul Karamus'un çalışma arkadaşı H.Y. tanık olarak söz verildi.

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Sanığın sık sık maktulün çalıştığı mağazaya geldiğini belirten H.Y, "Sanık birçok kez mağazanın içine gelip Gözde'yle zorla konuşmak istiyordu. Mesai saatleri içinde görüşmemesi gerektiğini söyledim. İlk geldiğinde taşkınlık yapmıştı. Bir keresinde de Gözde kabloyla darbedildiğini söylemişti." diye konuştu.Tanığın dinlenilmesinin ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine yeniden yazı yazılmasına, randevu verilmesi halinde sanığın adli tıp kurumuna gönderilmesine hükmetti.

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