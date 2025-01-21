İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 21 Ocak Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 21 Ocak Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
11:00 - 13:13
ALİAĞA / İZMİR
Yalı
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy
16:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Karaköy
Germiyan
Alaçatı
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı
Aydınlıkevler
9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
9:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Fevzi Çakmak
Hacıveli
Kazım Dirik
Koca Mehmetler
Mustafa Kemal Atatürk
10:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören
Güney
Demirdere
Çayır
Çamlıca
Hamam
Küre
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Yenişehir
Saruhanlı
Sarılar
Osmancık
Kocaaliler
Kırtepe
Gökçen
Eğridere
Çobanköy
Kahrat