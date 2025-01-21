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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ocak Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 21 Ocak Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 21 Ocak Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ocak Salı

11:00 - 13:13
ALİAĞA / İZMİR
Yalı

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy

16:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Karaköy
Germiyan
Alaçatı

10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı
Aydınlıkevler

9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ocak Salı

9:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Fevzi Çakmak
Hacıveli
Kazım Dirik
Koca Mehmetler
Mustafa Kemal Atatürk

10:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören
Güney
Demirdere
Çayır
Çamlıca
Hamam
Küre

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Yenişehir
Saruhanlı
Sarılar
Osmancık
Kocaaliler
Kırtepe
Gökçen
Eğridere
Çobanköy
Kahrat

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