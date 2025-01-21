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Haberler İzmir İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü! Maganda anne ve çocuğunu az daha öldürüyordu

İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü! Maganda anne ve çocuğunu az daha öldürüyordu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda drift atan bir sürücü trafiği ve yayaları tehlikeye attı. Magandanın drift attığı sırada yol kenarında olan anne ve çocuğu ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de yürekleri ağza getiren görüntü! Maganda anne ve çocuğunu az daha öldürüyordu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda drift atarak hem yol kenarındaki anne ve çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulanarak sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Olay, dün ilçeye bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülere, göre lacivert renkli bir otomobilin sürücüsü, yolda drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Bu esnada yol kenarında yürüyen bir anne ve çocuk da endişe dolu anlar yaşadı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsünün K.M. olduğunu belirledi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' maddesini ihlal ettiğinden 46 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulanırken, şahsın sürücü belgesine ilgili madde hükmü gereği (drift atma) 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan trafik magandası K.M., 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

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İzmir’de yürekleri ağza getiren görüntü! Maganda anne ve çocuğunu az daha öldürüyordu İzmir’de yürekleri ağza getiren görüntü! Maganda anne ve çocuğunu az daha öldürüyordu İzmir’de yürekleri ağza getiren görüntü! Maganda anne ve çocuğunu az daha öldürüyordu

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