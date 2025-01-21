Örnekköy şantiyelerinde inşaat başlayacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi yüzde yüz uzlaşma ve yerinde dönüşüm ilkeleri doğrultusunda 6 bölgede toplam 248 hektar alanda sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. İZBETON tarafından teslim alınan Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü etapların inşaatlarını yeniden başlatacak ihale için istenen tüm ihtiyati tedbir talepleri ise mahkeme tarafından reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapım aşamasındaki etaplarda sadece hak sahiplerinin değil aynı zamanda kooperatif üyesi olarak projeye dâhil olan vatandaşların da haklarının korunarak en kısa sürede konut sahibi olmalarını sağlamak için yürüttüğü çalışmalar sonucunda Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü etap inşaatları başlatacak ihale yapılarak sözleşme imzalandı.

İHALE ÇALIŞMALARI

MÜTEAHHİTLİK belgesine sahip olmayan kooperatif yönetimi tarafından ihtiyati tedbir talebiyle açılan dava ise sonuçlandı. Mahkeme aldığı kararla Örnekköy ihalesi için istenen tedbir taleplerini reddetti. Böylece Örnekköy şantiyelerinde en kısa sürede inşaatların başlamasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Kooperatifzedelerin sorunlarını dile getirmiştik

Uzundere ve Aktepe-Emrez etaplarındaki inşaatların en kısa sürede bitirilmesi için de ihale çalışmalarına başlandı. Evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar, projelerin yeni dönemde İzmir Büyükşehir rin Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve belediye iştiraki İZBETON koordinasyonuyla tamamlanacak olmasından dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de evi kentsel dönüşümde olan her bir hak sahibine ödenecek kira desteğini de artırıyor. Bu vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.