Salmonella bakterisi İzmir’de can almıştı! 48 saate kadar insan vücudunda üreme yapabiliyor

'48 SAAT SONRA ORTAYA ÇIKTI'

İnsan sağlığına tehlikeye atan bütün bakterilerin belli bir sıcaklığın üzerinde öldüğüne dikkati çeken Kırım, "Gıda endüstrisi de yaptığı bilimsel çalışmaları bu yönde ilerletmektedir. Bu yüzden o ürünü doğru sıcaklıkta pişirilmiş olması, içerisindeki tüm hayvansal bakterilerin ortadan kaldırılacak şekilde bir sıcaklıkta pişirilmiş olması, bu riski ortadan kaldırmaktadır. Kumpircide yeterli sıcaklığa ulaşmamış ve pişirilmemiş bir tavuk ürünü ekstra dolapta bekletilmiş olabilir ve bu sürede salmonella bakterisi üremesi gerçekleşmiş olabilir. Bunu tüketen vatandaşımızda sonucu 48 saat sonra ortaya çıktı. Kişi vücudunda belli bir miktarda bir mikrobiyal yükü aldığında, bakteri insan vücudunun sıcaklığında üremeye devam ediyor. Almış olduğu yük katlanarak devam ettiği için ölüme kadar sebebiyet verebiliyor. Hafif zehirlenmelerle de atlatılabilir. Ancak bir vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu noktada bağışıklık önemli ve reaksiyonla alakalı. Ancak öldürecek doza gelmiş olması gerçekten içerisinde çok yüksek miktarda bir mikrobiyal yükün olduğunu gösteriyor. Onun dışında zehirlenmelerle atlatılabilecek bir vaka. Ülkemizde bununla sıkça karşılaşıyoruz" dedi.

PİRİNÇ VE PİRİNÇLİ ÜRÜNLER İÇİN DE UYARI

Salmonella bakterisine benzer riskleri barındıran bakterileri türünün içerdiği risklere de değinen Kırım, "Pirinç ve pirinçli ürünlerden kaynaklı risk oluşturan bazı bakteriler var. Bunlardan bir tanesi, 'Bacillus Cereus' dediğimiz bir bakteri. Bu özellikle toplu tüketimlerde ya da içerisinde pirinç koyularak hazırlanan yiyeceklerin doğru şartlarda soğutulmayıp, tekrardan yanlış ısıtıldığı durumlarda ortaya çıkabilen bir bakteri türü. Ne yazık ki tüketilecek ürünün tadına ve kokusuna çok fazla değişikliğe sebep olmadığı için fark edilme ihtimali daha düşük oluyor. Örneğin; sütlaç, toplu tüketim alanlarındaki pilav, dolma gibi ürünler riskli. Tıpkı salmonellada olduğu gibi pirinç kaynaklı zehirlenmeler de ülkemizde çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Örneğin 200-300 kişinin yemek yediği bir yerde doğru ısıtılmamış, doğru pişirilmemiş bir pirinç grubu varsa ya da bir gün önceden yanlış pişirilmiş ve ertesi gün tüketime sunulmuş bir ürün varsa bu risk katlanarak artıyor. Çok fazla insanın aynı anda zehirlenmesine sebebiyet verebilir" diye konuştu.