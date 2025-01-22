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Haberler İzmir Bolu'daki yangın yürekleri dağladı: İzmirli aileden anne ile kızı öldü, baba ve oğlu kurtuldu

Bolu'daki yangın yürekleri dağladı: İzmirli aileden anne ile kızı öldü, baba ve oğlu kurtuldu

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yürekleri dağlayan yangın faciasında tatil için İzmir'den giden 4 kişilik aileden Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera Suyolcu (10) hayatını kaybetti, eşi Yavuz Suyolcu (42) ile oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) kurtuldu.

DHA

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Bolu’daki yangın yürekleri dağladı: İzmirli aileden anne ile kızı öldü, baba ve oğlu kurtuldu

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu, inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu (42), kızı Pera Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun (12) yangın sırasında otelde oldukları ortaya çıktı.

Bolu’daki yangın yürekleri dağladı: İzmirli aileden anne ile kızı öldü, baba ve oğlu kurtuldu

Yavuz Suyolcu (42) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi. Ailenin sömestir tatilin fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi.

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