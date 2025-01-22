Yılın ‘hortumcu’ iş adamına hapis

İZMİR merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde alınması ve şirketin sermayesinin holding patronunun zimmetine geçirilmesine yönelik soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden holding patronu Kazım Gökçe'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Ocak'ta batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde alan ve 5 ay boyunca şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçiren holding patronu Gökçe ve diğer şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti. Gökçe'nin parayla kendisine "yılın iş insanı" ödülü verdirdiği de ortaya çıkmıştı.