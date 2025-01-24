  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Down sendromlu çocuğu dövüp serbest kalmıştı! Bakanlık devreye girdi

Down sendromlu çocuğu dövüp serbest kalmıştı! Bakanlık devreye girdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de özel gereksinimli çocuğa şiddet uyguladıktan sonra serbest kalan şahısa ilişkin soruşturmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının karara itiraz ederek, zanlı hakkında tutuklama talebinde bulunduğu öğrenildi.

AA

Giriş Tarihi:

Down sendromlu çocuğu dövüp serbest kalmıştı! Bakanlık devreye girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de özel gereksinimli çocuğa şiddet olayına ilişkin açılacak dava sürecine müdahil olup failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Vicdansız komşu serbest" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İzmir'de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Down sendromlu çocuğu dövüp serbest kalmıştı! Bakanlık devreye girdi Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Down sendromlu çocuğu dövüp serbest kalmıştı! Bakanlık devreye girdi Down sendromlu çocuğu dövüp serbest kalmıştı! Bakanlık devreye girdi Down sendromlu çocuğu dövüp serbest kalmıştı! Bakanlık devreye girdi

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA