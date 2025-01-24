Efes Antik Kenti’ne ziyaretçi rekoru!

Son dakika İzmir haberleri... Antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olan Efes Antik Kenti, 2024 yılında ağırladığı 2 milyon 695 bin ziyaretçiyle tarihindeki en yüksek sayıya ulaştı.



UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes, tarih öncesinden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izleriyle Anadolu'nun zengin tarihini sergiliyor.



Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı'nın kalıntılarıyla da tarih meraklılarının rotasında yer alan antik kent, henüz tamamı gün yüzüne çıkarılmamış olmasına rağmen, sunduğu eşsiz mirasla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti kendisine çekiyor.



