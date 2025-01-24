Konya’daki zincirleme kazadan İzmir’e acı haber: Karşıyakalı sporcumuz hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... Konya'nın Ilgın ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) eskrim branşı sporcularından Derin Rüyam Kamiloğlu (15) olduğu belirtildi.
Son dakika İzmir haberleri... Konya'nın Ilgın ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) eskrim branşı sporcularından Derin Rüyam Kamiloğlu (15) olduğu belirtildi.
Kazada, kulüpten 1 antrenör ve 5 sporcu da yaralandı. Karşıyakalı eskrimcilerin Konya'da düzenlenen Türkiye Eskrim Epe Federasyon Kupası müsabakalarında mücadele etmek için İzmir'den yola çıktığı belirtildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarm, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) eskrim branşı sporcularından Derin Rüyam Kamiloğlu (15) olduğu belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde içinde eskrim sporcularımızın da bulunduğu otobüsün yaptığı kaza sonucunda sporcumuz Derin Rüyam Kamiloğlu'nu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kamiloğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavilerini yakından takip ettiğimiz 1 antrenör ve 5 sporcumuza da acil şifalar diliyoruz" denildi.