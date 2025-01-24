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Haberler İzmir Konya'daki zincirleme kazadan İzmir'e acı haber: Karşıyakalı sporcumuz hayatını kaybetti

Konya'daki zincirleme kazadan İzmir'e acı haber: Karşıyakalı sporcumuz hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... Konya'da park halindeki TIR'a çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Zincirleme kazada yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) eskrim branşı sporcularından 15 yaşındaki Derin Rüyam Kamiloğlu olduğu belirtildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Konya’daki zincirleme kazadan İzmir’e acı haber: Karşıyakalı sporcumuz hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... Konya'nın Ilgın ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) eskrim branşı sporcularından Derin Rüyam Kamiloğlu (15) olduğu belirtildi.

Konya’daki zincirleme kazadan İzmir’e acı haber: Karşıyakalı sporcumuz hayatını kaybetti

Kazada, kulüpten 1 antrenör ve 5 sporcu da yaralandı. Karşıyakalı eskrimcilerin Konya'da düzenlenen Türkiye Eskrim Epe Federasyon Kupası müsabakalarında mücadele etmek için İzmir'den yola çıktığı belirtildi.

Konya’daki zincirleme kazadan İzmir’e acı haber: Karşıyakalı sporcumuz hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarm, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) eskrim branşı sporcularından Derin Rüyam Kamiloğlu (15) olduğu belirtildi.

Konya’daki zincirleme kazadan İzmir’e acı haber: Karşıyakalı sporcumuz hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde içinde eskrim sporcularımızın da bulunduğu otobüsün yaptığı kaza sonucunda sporcumuz Derin Rüyam Kamiloğlu'nu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kamiloğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavilerini yakından takip ettiğimiz 1 antrenör ve 5 sporcumuza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

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