Konya’daki zincirleme kazadan İzmir’e acı haber: Karşıyakalı sporcumuz hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde içinde eskrim sporcularımızın da bulunduğu otobüsün yaptığı kaza sonucunda sporcumuz Derin Rüyam Kamiloğlu'nu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kamiloğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavilerini yakından takip ettiğimiz 1 antrenör ve 5 sporcumuza da acil şifalar diliyoruz" denildi.