İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe bugün yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. İşte 25 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe bugün yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. İşte 25 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy
Kalabak
Çoraklar
Çaltılıdere
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Onur
Körfez
Postacılar
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Hamzalısüleymaniye
Gökçeyurt
Çitköy
Mahmudiye
Avunduruk
Ahmetbeyler
Kaleardı
Yukarıkırıklar
Üçtepe
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü
Atatürk
9:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule
9:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet
12:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel
Sütçüler
Yukarıkızılca Merkez
Örnekköy
Akalan
Mehmet Akif Ersoy
11:30 - 17:30
MENDERES / İZMİR
Keler
9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Kır
Göktepe
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
9:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Torasan