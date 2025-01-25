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İzmir'de elektrik kesintisi 25 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 25 Ocak Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ocak Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe bugün yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. İşte 25 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ocak Cumartesi

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy
Kalabak
Çoraklar
Çaltılıdere

10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Onur
Körfez
Postacılar

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Hamzalısüleymaniye
Gökçeyurt
Çitköy
Mahmudiye
Avunduruk
Ahmetbeyler
Kaleardı
Yukarıkırıklar
Üçtepe

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
İnönü
Atatürk

9:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Çamlıkule

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Ocak Cumartesi

9:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet

12:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel
Sütçüler
Yukarıkızılca Merkez
Örnekköy
Akalan
Mehmet Akif Ersoy

11:30 - 17:30
MENDERES / İZMİR
Keler

9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Kır
Göktepe

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak

9:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Torasan

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