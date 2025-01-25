Karşıyaka’nın en acı günü

Konya'da park halindeki TIR'a çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ölen ve yararılar arasında İzmir Karşıyaka Eskrim takımı oyuncuları ve yöneticilerinin olduğu öğrenildi. Kazada 15 yaşındaki Derin Rüyam Kamiloğlu isimli genç sporcunun hayatını kaybettiği ve yine eskrim takımından biri ağır 5 yaralının olduğu otobüs kazasında öğrenildi. İzmir Karşıyaka Spor Kulübü sporcularının Türkiye Eskrim Epe Şampiyonası için İzmir'den geldikleri belirtildi. KONYA Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "3 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgeye ivedilikle 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiği ve yaralıların bölgedeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kazada Türkiye Eskrim Epe Şampiyonası için İzmir'den yola çıkan Karşıyaka Spor Kulübü Eskrim takımının başarılı oyuncusu Derin Rüyam Kamiloğlu hayatını kaybederken, aralarında sporcu ve yöneticilerinde bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ve yaralılarından birinin ağır olduğu öğrenildi.