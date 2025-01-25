Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Derin İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Ailenin tek çocuğu olan Derin Rüyam Kamiloğlu için İzmir'de KSK Yelken Tesisleri'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Kamiloğlu'nun cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Cenazede anne Özge Yaba ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Ergüven Kamiloğlu ise kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, KSK Başkanı İlker Ergüllü, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Karşıyakalı sporcular ve yakınları katıldı. Kamiloğlu, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne Özge Yaba, "Eskrimi, Karşıyaka'yı ve sporu çok severdi. İngilizce kulüplerine katılıyordu, basketbol maçlarına giderdi. Pırıl pırıl hayalleri olan bir çocuktu, milli sporcu olma hayali vardı. Maalesef elim bir kaza sonucu erkenden gitti" dedi.