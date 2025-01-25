Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Derin İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İçerisinde 35 yolcunun bulunduğu Mehmet Bozkuş (47) yönetimindeki 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında yol kenarında park halinde olan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 APA 376 kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon da önündeki park halinde olan 42 BAG 845 TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Mehmet Bozkuş ile yolculardan Aliye Günay (56) ve Karşıyaka Spor Kulübü eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu hayatını kaybetti, kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 33 kişi yaralandı. Yaralılar, Ilgın ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.