Türkiye’nin nergis deposu! Karaburun’da hasat zamanı başladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesinde üretilen; beyaz ve sarı çiçekleri, narin görüntüsü ve güzel kokusuyla bilinen nergis çiçeğinde hasat başladı. Bölgede yetişen 'sulu nergis' olarak adlandırılan çiçeklerin hasadı kasım ayında başlayıp ocak ayının başlarına kadar sürerken, doğada kendiliğinden yetişen ve 'susuz nergis' olarak adlandırılan tür ise ocak ayı itibarıyla hasat edilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren nergisleri toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor. Toplanıp araçlara yüklenen çiçekler, daha sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderilerek koku ve süs amacıyla kullanılıyor.