Türkiye’nin nergis deposu! Karaburun’da hasat zamanı başladı

Sulu ve susuz nergisin bu sene yağmurların geç gelmesinden dolayı birbirine karıştığını anlatan Günay, şunları kaydetti:



"Üreticimiz artan su maliyetlerinden dolayı tarlalarını sulamadılar. Fiyat biraz düşük oldu. İlk hasat döneminde demedi 500 TL'den satıldı. Daha sonra geçen hafta lodos sebebiyle tarla fiyatı 50 TL'lere kadar düştü. Şu anda 150-200 TL arasında satışa sunulmakta."



250 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 1 MİLYON DEMET ÜRETİLİYOR

Karaburun'da nergisin yaklaşık 250 dönümlük bir arazide üretilmekte olduğuna dikkat çeken Günay, "Üretim olarak, 250 dönümlük arazide yaklaşık bir milyon demeti geçiyor. Bu da üretimimiz açısından fiyatların bu sene makul değerde olmasından dolayı iyi bir gelir kaynağı oldu" dedi.



NERGİS FESTİVALİ ÇAĞRISI: "TARLADAN KOPARMAYALIM"

25-26 Ocak tarihinde Karaburun Nergis Festivali'nin de olduğunu belirten Günay, "Hiçbir nergis çiçeği sahipsiz değildir. Tarlalardan koparmayalım. Her nergis, soğanı ve çiçeğiyle bütün yıl üreticimizin bir emeğidir" uyarısında bulundu.



