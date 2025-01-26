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İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ocak Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte 26 Ocak Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Ocak Pazar

9:00 - 12:30
BAYINDIR / İZMİR
Karahalilli
Sadıkpaşa

10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Zeamet
Gökçeyurt
Hamzababa
Sarıçalı
Yeşilyurt

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kalabak

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