İzmir’de son 3 yılda 515 turizm tesisi kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, son 3 yılda yapılan incelemelerde turizm yeterliliklerini sağlamadığı tespit edilen 4 bin 380 tesis için kapatma kararı alındı.
Turizmi Teşvik Kanunu'nda 2021 ve 2023'te yapılan değişikliklerle belediyeler ve il özel idarelerinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelere 6 ay içinde turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi.
Bu sürede turizm işletme belgesi almayan konaklama işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilerek faaliyetine son verileceği hükme bağlandı.