İzmir’de son 3 yılda 515 turizm tesisi kapatıldı

BAKANLIK BİLDİRİYOR, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ KAPATIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık, bu konudaki mevzuat değişikliğinin ardından yoğun bir program yürüttü.



Bakanlıkça 2022'den bu yana turizm tesislerinin yeterliliklerine yönelik incelemelerde eksikliklerini tamamlamayan 4 bin 380 tesis için kapatma kararı verildi. Kapatma işlemi de tesislere iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olan belediyeler ve il özel idareleri tarafından uygulandı.



Türkiye'de toplam 25 bin 908 turizm tesisinin yer aldığı, uygulama kapsamında söz konusu tesislerin yüzde 16,9'unun standartlara uygun olmadığı için kapatıldığı belirtildi.