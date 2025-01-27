Dava delileri yetersiz bulundu! Kaymakam başkana kalkan oldu

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde geçtiğimiz sene başıboş köpek saldırısına uğrayan bir vatandaş, belediye başkanını ve yetkilileri savcılığa şikayet etti. Ancak Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, CHP'li belediye başkanına kalkan olarak yargılanmasına izin vermedi. Mithatpaşa Caddesi'nden bisiklet ile geçtiği sırada 4 başıboş köpek yerinden kalkarak vatandaşa saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla bisikletten düşen vatandaş yaralandı. Vatandaş, hastanede tedavi altına alındı ve ardından taburcu edildi.

Şikayet tutanağı düzenlenmişti.

İHMAL DAVASI AÇILMIŞTI

EMNİYETTEKİ ifadesinde daha önce de birçok kez başıboş köpekleri bildirmesine rağmen Güzelbahçe Belediye Başkanlığı'nın görevini yerine getirmediğini belirten mağdur vatandaş, belediye ve yetkililer hakkında 'görevini kötüye kullanmak' ve 'ihmal' dava açtı.

Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar

Güzelbahçe Kaymakamlığı, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay ve sorumlu belediye yetkililerinin yargılanmasına engel oldu. 5199 sayılı kanunun yeni değiştiği ve yönetmeliğin hazır olmadığını bahane eden kaymakamlık, şikayetin işleme konulmaması talimatını verdi. Ayrıca kaymakamlık, kamera görüntülerine rağmen delillerin yetersiz olduğunu öne sürerek yargılanmaya engel oldu. Başkan Günay, 5199 sayılı kanunu uygulamayacaklarını açıklamıştı. Hukuka uymayacağını dile getiren CHP'li Başkan Günay, "Biz bu yasayı hiçbir zaman uygulamayacağız" demişti.