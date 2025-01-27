İzmir’de elektrik kesintisi 27 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
Mimar Sinan
Şehitkemal
Fatih
B. Hayrettin Paşa
9:00 - 14:00
BALÇOVA / İZMİR
Onur
Eğitim
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Ayaskent
10:30 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Kurudere
9:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar
9:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
9:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar
Yunus Emre
10:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir
Suludere
Umurcalı
Uzunköy
Yeniköy
Arkacılar
Avunduruk
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
Ceritler
Çömlekçi
Haliller
Karaburç
İstiklal
Sarısu
Şemsiler
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Akçaköy
Çatalca
Küner
Kuyucak
Barbaros
Dereköy
Yeniköy
9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Balabanlı
Kazanlı
Kurucuova
9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul