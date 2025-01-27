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Haberler İzmir İzmir'in o ilçelerinde 8 saatlik su kesintisi 27 Ocak Pazartesi

İzmir'in o ilçelerinde 8 saatlik su kesintisi 27 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’in o ilçelerinde 8 saatlik su kesintisi 27 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin etkili olacağı ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. İşte 27 Ocak Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İzmir’in o ilçelerinde 8 saatlik su kesintisi 27 Ocak Pazartesi

BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
27.01.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE, MERİÇ
27.01.2025 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA NALDÖKEN
27.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME GERMİYAN
27.01.2025 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçelerinde 8 saatlik su kesintisi 27 Ocak Pazartesi

ÇEŞME MUSALLA
27.01.2025 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ESENTEPE, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR
27.01.2025 saat 09:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR YURDOĞLU
27.01.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE ILICA, YENİKALE
27.01.2025 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI, BALABANLI, KURUCUOVA, OVAKENT, BADEMLİ, KIŞLA, MESCİTLİ, YOLÜSTÜ
27.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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