İzmir’in o ilçelerinde 8 saatlik su kesintisi 27 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin etkili olacağı ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. İşte 27 Ocak Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin etkili olacağı ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. İşte 27 Ocak Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
27.01.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE, MERİÇ
27.01.2025 saat 08:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA NALDÖKEN
27.01.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME GERMİYAN
27.01.2025 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
27.01.2025 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ESENTEPE, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR
27.01.2025 saat 09:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR YURDOĞLU
27.01.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ILICA, YENİKALE
27.01.2025 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI, BALABANLI, KURUCUOVA, OVAKENT, BADEMLİ, KIŞLA, MESCİTLİ, YOLÜSTÜ
27.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.