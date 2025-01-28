Bu kadarına da pes! Aynı devremülkü 4 bin 796 kişiye satmışlar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan Y.İ.V., Yalova'da senede 7 gün tatil yapmak için 2023 Temmuz'da bir tatil köyünden devremülk almaya karar verdi. Y.İ.V., 10 bin lirasını peşin verip, kalan kısmı için 2 senet yaptı. Y.İ.V., toplam 71 bin liralık sözleşme imzaladı. Hisseli tapuyu devralan Y.İ.V., internette devremülk dolandırıcılığı haberlerini görüp, şüphelendi. Avukatı Bahar Dural aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Avukat Dural, tapuyu incelediğinde devremülkün 4 bin 796 hissedarı bulunduğunu tespit edip, Yalova 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, 17 Ocak'ta kararını verip, sözleşme, tapu ve senetlerin iptaline hükmetti. Hakim, ayrıca Y.İ.V.'nin ödediği ücretin de yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi.