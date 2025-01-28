Bu kadarına da pes! Aynı devremülkü 4 bin 796 kişiye satmışlar

'3 GÜN KUŞADASI'NDA AĞIRLAMIŞLAR'

Devremülk satıcılarının, Y.İ.V. ve ailesini, Aydın'ın Kuşadası'nda 3 gün ağırladığını belirten avukat Dural, "Müvekkilimin internette devremülk araştırması yapmasından sonra satıcılar kendisine ulaşmış. 'Kuşadası'nda 3 gün sizi konuk edelim eğer beğenirseniz anlaşırız' demişler. Y.İ.V., 3 günlük tatilde de cazip gelince kabul etmiş. Ardından da Yalova'daki bir tatil köyünde bulunan 1+1 devremülk dairenin yılda 1 hafta kullanılması karşılığında anlaşmaya varmışlar. Peşinat ödeyip geri kalan borçlar için de senet yapmışlar. Buraya kadar bir sorun görünmüyor ancak sıkıntı bu noktadan sonra başlıyor. Yapılan sözleşme gereği tapuda devir gerçekleşiyor. Müvekkilimiz internette devremülk dolandırıcılığı haberlerine rastlayınca içine bir şüphe düşüp, bizimle iletişime geçti. Sözleşme ve tapuyu incelediğimde 7/36 bin 500 hisse oranıyla tapu devri gerçekleşmiş. Ancak sözleşmeye baktığımızda yılın 1 haftası kullanılması gereken devremülkü, tapudaki hissedar sayısına göre yılda 1 saat bile kullanmak mümkün değil" dedi.