Ekipler o görüntüler üzerine harekete geçti! Bakanlıktan İZSU’ya 8 milyonluk ceza

Son dakika İzmir haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında 81 ilde denetimler devam ediyor.
Ekipler, bir yandan İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası Bilim Kurulu tarafından açıklanan İzmir Körfezi Eylem Planı'na göre gemi denetimlerini sürdürürken, diğer taraftan belediyeler ve sanayi tesislerinin arıtma tesislerini denetliyor.
Vatandaşların ihbarlarını da anında değerlendiren ekipler, önceki gün sosyal medyada paylaşılan "İzmir'de kırmızı akan dere görüntüleri" üzerine harekete geçti.
Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne içme suyu arıtmada kullanılan çamur atığının döküldüğünü tespit etti.
Bu kapsamda, Çevre Kanunu uyarınca İZSU'ya 1 milyon 869 bin 726 lira ceza uygulandı. 17 Ocak'ta Tire İlçesi'ndeki denetimde Akmescit Mahallesi'nden gelen evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edilmesi üzerine de İZSU'ya 668 bin 677 lira ceza kesildi.