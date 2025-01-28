Ekipler o görüntüler üzerine harekete geçti! Bakanlıktan İZSU’ya 8 milyonluk ceza

ESKİ FOÇA AAT'YE 3 KATI CEZA

Menemen Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki yapılan denetimde de atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi ve İZSU'ya 1 milyon 393 bin 755 lira idari ceza uygulandı.



İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 23 Ocak'ta 1 milyon 299 bin 54 lira ceza kesildi.



Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmursuyu kanalı vasıtasıyla tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği belirlendi ve söz konusu tesise 1 milyon 671 bin 844 lira idari ceza uygulandı.



Ayrıca çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Öte yandan, Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi'nden (AAT) 10 Kasım 2024'te devreye alınan Sürekli Atık su İzleme Sistemleri'ne gelen alarm nedeniyle yapılan incelemenin sonuçları da belli oldu.



Analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor parametreleri değerlerin üzerinde çıktı. Daha önce aynı ihlali 2 kez daha yaptığı tespit edilen Eski Foça AAT'ye, ilgili kanun gereğince 3 katı yaptırım uygulandı ve 1 milyon 393 bin 755 lira ceza kesildi.