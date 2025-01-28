İnşası bitmeyen okul için belediye ihaleye çıkıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Soyer, görev süresi içerisinde, depremde ağır hasar gören Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için bir proje başlatmıştı fakat o proje yarıda kaldı. Tunç Soyer tarafından yüklenici firmaya hak ediş ödemelerinin yapılmaması nedeniyle proje durdu ve inşaat yarıda kaldı.

Elazığ'daki okul, firmanın hak edişlerinin ödenmemesi sebebiyle uzun zamandır bitirilmeyi bekliyordu.

360 GÜN İÇİNDE BİTECEK

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği haberden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeniden ihaleye çıkılması talimatını verdi. İZBETON aracılığı ile çıkılan ve 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan ihalenin başarı ile tamamlanması halinde yer tesliminin ardından 360 gün içerisinde okulun tamamlanması planlanıyor.

Yeni Asır yazdı, o okul yapılacak

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Zafran Mahallesi Atatürk Lisesi için dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yardım etmek için harekete geçti ancak her işte olduğu gibi bu işi de eline yüzüne bulaştırdı. Soyer döneminde başlatılan proje kapsamında 62 milyon 62 bin lira bedelle ihale edilen ve 32 derslikli olarak planlanan inşaat yüklenici firmanın hak edişlerini alamadığı iddiası ile durdu ve bitirilemedi. Soyer'in ardından koltuğa oturan Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükyönetimindeki şehir Belediyesi yeniden ihaleye çıkma kararı aldı.

Tunç Soyer'in fabrikası kapatılmıştı.

TUGAY: ZARAR VERİYORDU GEÇİCİ OLARAK KAPATTIK

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski Başkan Tunç Soyer döneminde faaliyete alınan Bayındır Süt Fabrikası ile Ödemiş'teki et entegre tesisi piyasaya biriken borçlar ve her iki tesisin de zarara neden olduğu gerekçesiyle geçici olarak kapattı. Burada çalışan 200'ye yakın kişi iki aylığına ücretsiz izne çıkarıldı. Başkan Tugay, Bayındır süt fabrikasının ruhsatının olmadığını, geçici ruhsatla faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Fabrikasının sürekli zararda olduğuna dikkat çeken Tugay, "Fabrikayı kapatmadık. Faaliyetini geçici olarak durdurduk. Zarar içerisinde. Ruhsat işlemlerini sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan Tugay, Soyer için önemli açıklamalarda bulundu: "Fabrika bir şey üretmiyor. 'İzmirli markasıyla peynir üretiyor' diyorlar. Bu doğru değil. Fabrikanın üretim ve satış ruhsatı yok. Doğrudan Amerika'ya ihracat sıfır. Fabrika bitmediği halde açılış yapan Tunç Soyer. Yapmadığı üretimi yapıyormuş gibi anlatan Tunç Soyer. Yapmadığı ihracatı yapıyor gibi söyleyen Tunç Soyer. Üzüntü verici bir şey. İçeride idari yapıda epey kişi görevden alınacak. Fabrika müdürü, satış pazarlama ile ilgili görev yapan kişiler."