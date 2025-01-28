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Haberler İzmir İzmir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı

İzmir'de inşaat alanında göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde bir inşaatın altyapı kanalında çalışan 55 yaşındaki işçi meydana gelen göçükte altında kaldı. 2 metre derinlikteki toprağın altında kalan işçi ekiplerin çalışmaları sonucu yaral olarak kurtarıldı.

AA

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İzmir’de inşaat alanında göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen göçükte kalan işçi kurtarıldı. Yenice Mahallesi'nde bir inşaatta, altyapı kanalı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İşçi Haşim Güler (55) yaklaşık 2 metre derinlikteki toprağın altında kaldı.

İzmir’de inşaat alanında göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaat alanına AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu göçükten yaralı çıkarılan Güler, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

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