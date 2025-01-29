İzmir Fayı 60 santim yer değiştirdi

Dünyaca ünlü bilim dergisi Contributions to Geophysics and Geodesya (Jeofizik ve Jeodeziye Katkılar) isimli dergide İzmir için çok önemli bir bilimsel rapor yayınlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in de aralarında olduğu ortak çalışmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Dergide yayınlanan çalışmada, İzmir fayının asılı bloku üzerinde 60 cm yer değiştirdiği ve Aliağa'da önemli ölçüde enerji birikimi olduğu belirtildi." 30 Ekim 2020 Samos Adası depremlerinin ardından İzmir ve çevresinde meydana gelen sismik aktivitelerin etkileri" isimli çalışmada, "Simülasyon çalışmaları, İzmir ve çevresindeki çeşitli faylarda önemli miktarda gerilim birikimi olduğunu ve şehir merkezinde yer alan İzmir fayının 6.9 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini göstermiştir" ifadeleri dikkat çekti.

6.9 ÜZERİ BEKLENİYOR Ç alışmada, "Değişim analizi çalışmalarında, YEN1, AYVL, BERG, ALIA, DEUG ve İZMİ istasyonlarındaki gerilme kaynaklı deformasyon değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. İzmir'in Buca ilçesindeki DEUG çevresindeki sismisitenin son yıllarda oldukça aktif olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, diğer istasyonların bulunduğu yerlerde deprem sayısında henüz bir artış olmamıştır. Bu durumda, sıkışmış enerjinin en muhtemel olarak Aliağa ve çevresinde bulunduğu düşünülmektedir" denildi.

Çalışmada, 30 Ekim 2020'de İzmir'in 70 km uzağında Samos Adası kıyısında meydana gelen depremin ardından bölgedeki sismik tehlike karakteri hesaplandı. Bölgedeki deprem riskinin devam ettiği belirtilen çalışmada "Bölgedeki sismik aktivitenin 2020 Samos depreminden beri devam ettiği" ifadeleri yer aldı.

KENTTE 17 KARA FAYI BULUNUYOR

ÇALIŞMAYLA ilgili yapılan açıklamada "30 Ekim 2020 Samos depremi ile, İzmir ve yakın çevresindeki aktif fayların gelecekte 7 büyüklüğüne kadar depremler üretebileceği anlaşıldı" denildi. İzmir fayının ise 6.9 büyüklüğünde deprem üretebileceğine dikkat çekilen çalışmada "İzmir ve Tuzla Fayı, en aktif faylar arasındadır" ifadelerine yer verildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, "İzmir'de karada 17 fay var. Doğanbey'den Menderes, Gaziemir, Menderes ve Karabağlar'a uzanan fayda 7.2'ye kadar bir deprem beklenebilir" dedi.