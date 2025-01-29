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Haberler İzmir İzmir'de sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat halindeki konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat halindeki konutlarda meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 8 işçi yaralandı.

İzmir’de sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi'nde inşaatı devam eden konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı.

İzmir’de sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda yaralı var

Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi İzmir'e sevk edildi.

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