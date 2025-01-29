Partinin ağır topları birbirine girdi! İzmir CHP’de ‘Beceriksiz’ kavgası

CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır, Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine geçici olarak durdurduğu Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisi üzerinden eski başkan Tunç Soyer'e 'Beceriksizsin' dedi. Soyer'i yerel seçim döneminde tekrar aday gösterilmediği için parti aleyhine çalışmakla da suçlayan Bayır, "Geçmişte süt fabrikası ile ilgili 'Yapmayın, etmeyin' demiştim. Sırf Tire Süt'ü göçerteceğiz diye, oradaki adamı indireceğiz diye rakip firma açtı. Sen Seferihisar başkanıyken ben il başkanıydım. Arsa satıp maaş ödedin. O zaman da beceriksizdin, bugün de beceriksizsin" dedi. Bayır'a mesaj atan Soyer'in "Sen de gerçek yüzünü gösterdin" dediği öğrenildi.

KARŞILIKLI ÇİRKİN SÖZLER

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açılan ve belediye şirketi İztarım tarafından işletilen Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisi'nin yaklaşık 200 işçisi ücretsiz izne çıkarılırken, fabrikaların faaliyetlerine de geçici süreyle ara verildi. Soyer de bunun üzerine "Yapılan bu yatırımın yanlış olduğuna dair servis edilen tüm iddialar asılsız ve mesnetsiz olup, yeri zamanı geldiğinde hepsinin cevabı verilir" şeklinde açıklama yaptı. Son yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna tekrar aday gösterilmediği için Soyer'i parti aleyhine çalışan tavırlar sergilemekle suçlayan Bayır, hem Seferihisar hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda omuz verdiğini söylediği Soyer'e 'Beceriksiz' dedi.

CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır

'GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİN'

Gelmiş geçmiş başkanlar içinde İzmir'e en fazla zarar veren ismin de Soyer olduğunu aktaran Bayır, geçmişte süt fabrikası ile ilgili de 'Yapmayın, etmeyin' uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Soyer'in kendisine mesaj atıp, 'Sen de gerçek yüzünü gösterdin' dediğini anlatan Bayır, "Bizim yüzümüz o gün neyse bugün de aynı. Sen Seferihisar başkanıyken ben il başkanıydım. Arsa satıp maaş ödedin. O zaman da beceriksizdin, bugün de beceriksizsin. Geçmişte süt fabrikası ile ilgili 'Yapmayın, etmeyin' demiştim. Sırf Tire Süt'ü göçerteceğiz diye, oradaki adamı indireceğiz diye rakip firma açtı. Biri Tire'de biri Ödemiş'te. Ne gerek var o fabrikayı açmaya. Yazık oldu. İhracat yaptık diyorsun toplam 400 küsür dolar" ifadelerini kullandı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlular hakkında "çevrenin kirletilmesi" iddiasıyla soruşturma başlattı.

"FABRİKANIN RUHSATI BİLE YOK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fabrikaya alınan makinaların parasının firmaya ödenmediğini, ruhsatsız olarak hizmete geçen işletmede üretim olmadığı halde, personele maaş ödendiğini vurguladı. Tugay, "Fabrika bir şey üretmiyor. 'İzmirli markasıyla peynir üretiyor' hatta 'İhracat yapıyor' demiş Tunç Soyer, bu da doğru değil. Fabrikanın üretim ve satış ruhsatı yok. Amerika'y göndermek üzere fason üretilmiş. 469 dolarlık peynir gönderilmiş. İstanbul'da bir firmaya 90 bin liralık satış yapılmış, yine fason üretimle. İhracat rekoru dedikleri bu. İstanbul'daki firma 'Bunu Amerika'ya satacağım' demiş. Satıp satmadığını bilmiyoruz" dedi.