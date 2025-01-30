İzmir’de lunapark krizi

Geçtiğimiz kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) gönderilen yazılı ihtarname ve tebligatla taşınmaya zorlanan ve bunun için de 15 gün süre tanınan Coşkun Lunapark, dün zabıta ekipleri eşliğinde tahliye edilmeye başlandı.

İzmir'in ve İzmir Fuarı'nın simge eğlence merkezi olan Lunapark'ın sahibi Önder Coşkun, taşınmaları için kendilerine yeterli sürenin verilmediğine ve yapılan uygulamadaki üslup sorununa değinerek, "Biz 51 yıldır ailece bu merkezi İzmir halkının hizmetine sunduk. Kiramızı, ecrimisil bedelini gününü geçirmeden ödedik. Belediyenin etkinliklerine maddi sponsorluk istenildiğinde her zaman destek olduk.

Geçen ay elektriğimizi kestiler. Şimdi de zabıta ordusuyla tahliye etmeye çalışıyorlar. Biz bu şekilde gönderilmeyi hak etmedik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile kaç kez görüşmeye çalışsam da hiçbir zaman bana randevu verilmedi. Derdimiz sürtüşmek değildi. Bu konuyla ilgili bir anlaşma zemini yaratmak istiyorduk. İzmir Fuarı, Lunapark ile hayat buluyordu. Bizi haksız yere göndermekle neyi amaçlıyorlar. Birilerine peşkeş çekmek için mi bu kadar acele ediliyor" dedi.

'BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAM'

Bünyesinde tonlarca ağırlığındaki 25 oyuncak ve makinelerin yer aldığı lunaparkın taşınma işleminin bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ve ayrıca kendilerine gidebilecekleri bir alanın da sunulmadığını dile getiren Önder Coşkun, "Bu kadar büyük bir tesisin sökülüp taşınması kolay bir işlem değil.

Devasa oyuncakların ve yer altındaki sistemlerin, beton temellerin sökülmesi, büyük maliyet ve uzun bir zaman gerektiriyor. Ayrıca bazı oyuncakların sökülebilmesi için İtalya'dan teknik ekibin gelmesi lazım. Onlar da öyle ha deyince çıkıp gelemez.

Başkan Tugay'dan bize yeterli zamanı tanımasını ya da taşınabileceğimiz uygun bir alan göstermesini istedik ancak olumlu bir adım gelmedi. Bu kadar oyuncağı ve eşyaları evimin bahçesine mi götüreceğim? Cemil Tugay bu işi kolay mı zannediyor? Ben bu işin altından kalkamam. Gelsin söksün bakalım ne kadar zamanda halledecek, görelim" yorumunu yaptı.

Gündüz saatlerinde çocuklarıyla oyuncaklara binmek için gelen aileler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.