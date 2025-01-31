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Haberler İzmir İzmir'de mide bulandıran görüntü! 2,8 ton bozuk et ele geçirildi

İzmir'de mide bulandıran görüntü! 2,8 ton bozuk et ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde bir depoya yapılan baskında kaçak ve bozuk 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi. Depo mühürlenirken, işletmeye 336 bin 902 lira ceza uygulandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de mide bulandıran görüntü! 2,8 ton bozuk et ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde kaçak ve bozuk 2,8 ton kırmızı et ve 1 ton balık ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçedeki bir depoda tüketilmeye uygun olmayan ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depodaki denetimde bulunan, kaçak ve bozulmuş 2,8 ton kırmızı et ile 1 ton balığa el konuldu. Depo mühürlendi, işletmeye 336 bin 902 lira ceza uygulandı.

İşletmeye dil balığının av yasağı zamanında işletmede bulundurulduğu gerekçesiyle de 37 bin 770 lira ceza kesildi.

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İzmir’de mide bulandıran görüntü! 2,8 ton bozuk et ele geçirildi İzmir’de mide bulandıran görüntü! 2,8 ton bozuk et ele geçirildi İzmir’de mide bulandıran görüntü! 2,8 ton bozuk et ele geçirildi

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