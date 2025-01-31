İzmir’de skandal aidat seferberliği

CHP İzmir İl Başkanlığı aidat seferberliği başlattı. Parti biriken aidatları almak için düğmeye bastı. Bazı ilçe belediye başkanları; partilerine destek olmak için maaşlarını bağışlayacak. Genel Başkan Özgür Özel'in belediye başkanları ile yaptığı toplantıda aidat ve il başkanlığına destek konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Özel'in; başkanlara "Gereğini yapın, takip edeceğim" dediği belirtildi. Bu talimatın ardından belediye başkanları maaşlarını il başkanlığına bağışlama kararı aldı. Biriken aidatların ve bağışların alınmasıyla partinin İzmir İl Başkanlığı'na tepkiler arttı.