Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından! Gediz Deltası’nda kirlilik ve kuraklık tehdidi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Gediz Deltası, küresel iklim değişikliği ve kirlilikten olumsuz etkileniyor.
Kütahya sınırlarındaki Murat Dağı'ndan doğan Gediz Nehri, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçiyor, verimli tarım alanlarının sulanmasında önemli rol oynuyor. Gediz Deltası da 401 kilometre uzunluğundaki nehrin İzmir Körfezi'ne dökülürken oluşturduğu 400 kilometrekare alanı ifade ediyor.
Doğal Sit Alanı statüsüne sahip delta, Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi ile korunan 14 uluslararası öneme sahip sulak alan arasında yer alıyor.
Türkiye'nin en büyük kıyı sulak alanlarından biri olan bölge başta flamingolar olmak üzere birçok kuş ile canlı türüne ev sahipliği yapıyor.